"50 Cent est un clown", Irv Gotti menace !

Irv Gotti reprend Fifty de volée.

Evidemment, à force de fanfaronner sur les réseaux sociaux et à s'attaquer à tout le monde sans distinction, 50 Cent sait qu'il va prendre des retours de bâton comme avec cet artiste australien Lushuw qui le caricature sur les murs. Et Irv Gotti mis en cause par le producteur de la série "Power" il y a peu ne s'est pas privé de lui répondre en des termes menaçants...

50 Cent avait dit que le fondateur de Murcer Inc., un proche de Ja Rule soit dit en passant, devait de l'argent à un malfrat récemment libéré, Southwest T, le même qui devait aussi racketter Diddy, toujours selon Fifty. Il a fallu plusieurs jours à Gotti pour sortir de son silence mais il a demandé à sa communauté d'arrêter de donner du crédit à des trolls comme 50 Cent surtout quand il y a des problèmes nettement plus graves à traiter.