6ix9ine : Snoop Dogg et Meek Mill critiquent les médias qui parlent de lui

Le retour au premier plan de 6ix9ine un mois après sa sortie de prison avec son titre "Gooba" ne fait pas que des heureux. On le sait, beaucoup de rappeurs américains le détestent pour avoir balancer les autres membres de son gang afin d'éviter de passer sa vie derrière les barreaux. Alors forcément, avec le buzz qui entoure son come-back musical, ceux qui l'ont toujours critiqué, comme Snoop Dogg ou Meek Mill remontent au créneau, notamment contre les médias, accusés d'en faire trop.

Les deux rappeurs se sont notamment invités dans la session commentaires du compte Instagram du journaliste hip-hop Elliott Wilson qui avait partagé la cover de 6ix9ine dans une de ses stories. Meek Mill et Snoop ne sont pas privés de faire savoir au fondateur de Rap Radar ce qu'ils pensaient de sa position.

"Ils doivent arrêter de pousser ce rat, tous ces médias qui trouvent que balancer c'est cool. Je suis old school, fuck 69 et tout ceux qui suivent le mouvement aujourd'hui à New York. Croyez-moi sinon allez vous faire foutre aussi. @meekmill si vous aimez la merde alors vous êtes des merdes. Je t'aime cousin."

Avant même la sortie de son titre, Meek Mill avait déjà attaqué 6ix9ine le qualifiant de "rat comme ceux qui ont tué Nispey Hussle" ce qui avait entraîné une passe d'arme avec Tekashi qui lui a répliqué qu'il ferait mieux de s'occuper de son bébé que de lui.

Ensuite, à la sortie du titre de Tekashi, Meek Mill en a remis une couche en critiquant le morceau

Shit superrrrr trashhhhhhhhhhh .... you gone up a 100 shots ???????????????????????????????????????????????????????????? stop turn Durkio and nav back on! — Meek Mill (@MeekMill) May 8, 2020

Pour tout dire, on s'y attendait et ces réactions sont même logique puisqu'elles proviennent de rappeurs que 6ix9ine a toujours écoeuré. On pensait même qu'elles arriveraient plus tôt. Surtout, Snoop et Meek sont les premiers mais on est certain que d'autres devraient suivre parce qu'il faut quand même admettre que Tekashi a frappé fort et que ses haters vont certainement avoir (logiquement) la haine