Megan Thee Stallion : "Savage" devient viral grâce à TikTok

Son titre "Savage" fait le tour du monde.

Il y a deux semaines, Megan Thee Stallion sortait son dernier projet, "Suga" malgré les problèmes qu'elle traversait avec son label. Ce disque a donné lieu à deux hits, "B.I.T.C.H." et "Captain Hook" qui était déjà devenu un défi de danse viral. Mais, elle devrait réussir à faire un nouveau tube grâce là encore à une vidéo virale lancée sur TikTok avec le titre "Savage".

La danse sur le morceau "Savage" de Megan Thee Stallion a été créée par une utilisatrice de TikTok, Keara Wilson dont la vidéo a accumulé près de 4 millions de vues depuis sa mise en ligne le 11 mars dernier. Megan Thee Stallion a bien compris que son titre était en train de faire le tour du monde grâce à cette exposition. Elle a donc partagé la vidéo sur son compte Instagram.

Des célébrités se sont prises au jeu et ont posté des vidéos reprenant cette danse. Megan elle-même bien sûr mais aussi Tinashe et bien d'autres. La chorégraphie est centrée sur le refrain du morceau "Savage". Le site Genius qui propose les lyrics de tous les titres a vu son nombre de pages vues concernant "Savage" exploser car les personnes souhaitant se lancer dans le défi ont cherché à connaître les paroles. "Savage" plafonnait à 6000 pages vues par jour avant la mise en ligne du TikTok de Keara Wilson. En une semaine, le titre atteignait les 20 000 pages vues ! Le phénomène est aussi palpable sur les plateformes de streaming. Depuis le 19 mars, "Savage" compte près d'un million d'écoutes en plus !

D'ailleurs, si vous voulez vous aussi vous y mettre, voici les paroles du refrain sur lequel il faut danser :

"I’m a savage

Classy, bougie, ratchet

Sassy, moody, nasty

Acting stupid, what’s happening ?

Bitch, what’s happening ?

Bitch, I’m a savage, yeah

Classy, bougie, ratchet, yeah

Sassy, moody, nasty, huh

Acting stupid, what’s happening ?

Bitch, what’s happening ? "

Et le titre en entier est ici :