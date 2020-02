Pop Smoke : le message de sa famille

La famille de Pop Smoke a tenu à adresser un message aux fans du rappeur décédé.

Rappeur US devient un métier de plus en plus à risques, si on en croit la vague de décès qui a touché le rap game depuis ces dernières années : XXXTentacion, Nipsey Hussle, Lil Peep, Juice WRLD, et plus récemment Pop Smoke. Décédé tragiquement le 19 février dernier, il a été assassiné par balles, par des individus entrés dans sa villa californienne par effraction. Les agresseurs étaient au moins 3 mais on n'a pas plus de précisions concernant cette terrible soirée, si ce n'est que Smoke a succombé à ses blessures pendant qu'on l'emmenait à l'hôpital.

Un décès qui a provoqué de vives réactions de la part de tout le rap game US et des fans du rappeur qui commençait à vraiment exploser, avec sa drill UK revisitée sauce Brooklyn. Au point que la famille s'est fendue d'un long message sur les réseaux sociaux : "Nous exprimons notre gratitude la plus sincère à tous pour votre soutien. Chaque prière, ou acte de gentillesse est profondément apprécié à l'heure où nous faisons le deuil de notre fils, frère et ami. Brooklyn le connaissait en tant que Bashar. Il a été éduqué et nourri à Brooklyn et son ascension a commencé dans ce quartier qu'il représentait fièrement".

La famille de Pop Smoke déclare également : "Malheureusement il n'y a aucun détail divulgué au public concernant le meurtre de notre bien aimé Pop Smoke. Nous vous demandons de faire preuve de respect et d'agir avec précaution en cette période critique. Merci de respecter notre famille et l'héritage de Bashar pendant cette période". On espère qu'ils seront entendus.