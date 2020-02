Meek Mill fatigué de voir les femmes twerker !

Meek Mill en a gros sur le coeur visiblement...

Vivre la vie de rappeur US, c'est aussi multiplier les soirées dans les clubs les plus chauds du coin, avec des ambiances endiablées et une profusion d'alcool, de billets, de filles et de weeds en tous genres. Après plus de 15 ans de carrière dans le rap, Meek Mill est désormais un vieux routier du game qui a dû faire le tour d'à peu près toutes les soirées de ce genre partout aux USA (ainsi que le tour des prisons) et semble être un peu blasé de tout ça. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire d'un de ses derniers Tweets posté sur son compte officiel.

Le rappeur déclare : "Twerker c'est comme un mec avec une grosse liasse d'argent qui sort de sa poche, comme ça tout le monde peut la voir. Je suis fatigué de voir toutes ces merdes, vous êtes tous des fumés avec votre Twerk". En gros on pourrait traduire ça par une citation de notre Fianso national : montrer son cul c'est comme montrer son oseille. Meek Mill a l'air de penser que twerker serait donc une sorte de "déballage indécent" des "attributs féminins", pour provoquer la tentation, mais on se rappelle bien ici que le rappeur n'était justement pas le dernier à sortir son oseille pour montrer qu'il en avait.

Faut-il donc prendre cette citation de Meek Mill au pied de la lettre ? On vous laisse juger, quant à nous on a du mal à imaginer à quoi ressemblerait le rap des dix dernières années sans filles qui twerkent dans les clips. Qu'on le veuille ou non, cette danse fait désormais partie intégrante du paysage rap, avec parfois de vraies performances quasi-acrobatiques, comme celle de la danseuse du clip de DaBaby, "BOP On Broadway".