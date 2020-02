Eminem : Lord Jamar envisage un nouveau diss track avec Brand Nubian et DJ Premier

Le clash entre Eminem et Lord Jamar continue !

Le beef entre Eminem et Lord Jamar ne se finira donc jamais ! Lord Jamar songe maintenant à rassembler les autres membres de Brand Nubian, Sadat X et Grand Puba, pour un diss track d'Eminem avec DJ Premier à la production.

Pendant une interview accordée à VladTV, Lord Jamar a été questionné à ce sujet et voici ce qu'il révèle concernant les personnes qui l'entourent pour ce titre : "On verra bien, Premier m'a envoyé un morceau ! Je ne peux pas dire que j'aimerais un son de Dr Dre, ce n'est pas forcément mon style, les personnes avec qui je travaille actuellement sont plus dans mon délire."

Et en ce qui concerne d'autres producteurs, Lord Jamar avoue : "Pharrell pourrait le faire, mais il a atteint un niveau et je ne pense pas qu'il ferait ce genre de bail comme moi. Je ne sais pas ce que RZA fait maintenant, il faudrait que j'écoute. L'ancien Kanye West...dans ses anciennes prods...mais je vais dire peut-être Daringer."

Seulement, Vlad pointe du doigt le fait que Daringer ne le ferait pas à cause de sa proximité avec les artistes de Shady Records, voilà pourquoi DJ Premier est le meilleur choix.

Jamar a été l'un des détracteurs d'Eminem au fil des années. En conséquence, Shady l'a terminé plusieurs fois dans ses morceaux, notamment dans "I Will" récemment. Shady balance : "If it was anyone's house G Rap and Rakim would be havin' you mop floors / Run-DMC would be havin' you cleanin' sinks / Yeah, your group was off the chain, but you were the weakest link.” Pour la faire courte, selon Eminem, Lord Jamar fait partie d'un des meilleurs groupes de hip-hop mais que c'est le plus claqué des membres.

Le rappeur risque donc de lui répondre en musique, on vous tient au courant !