Sniper balance un freestyle vidéo inédit.

Aketo et Tunisiano, les deux membres de Sniper, ont décidé d'offrir aux fans un petit freestyle en direct du studio.

L'année 2019 aura été plutôt compliquée pour Sniper, qui a eu droit à un nouveau départ fracassant de Blacko, qui a donc laissés seuls les deux potes Tunisiano et Aketo. Mais si vous connaissez les deux rappeurs, vous savez que ça n'est pas ça qui va les dégoûter du rap, il leur en faut bien plus. A vrai dire, ils n'ont jamais arrêté de rapper, ou de produire, et possèdent une fanbase solide qui continue de leur faire traverser les années.Un luxe auquel ne pourront pas forcément prétendre toutes les nouvelles stars parfois éphémères du Rap FR.

Et pour faire plaisir aux fans, justement, Aketo et Tunisiano ont décidé d'offrir un petit freestyle vidéo postée sur le compte Instagram du groupe Sniper. Un petit clip de 2 minutes 30 filmé en selfie, où on voit les deux potes rapper un texte touchant et assez intime, comme ils ont toujours très bien su le faire. Avec une petite touche d'egotrip chez Aketo, bien placée : "l'amour m'a rendu la vue, la haine m'a rendu aveugle, j'ai aucune actu, mais tout le monde s'rappelle de ma gueule".

On confirme, et on s'en rappellera encore longtemps ! On ne sait pas si le freestyle annonce la sortie d'un titre, ou d'un projet, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de voir les deux rappeurs toujours en forme. Allez, on se remet un petit classique de Aketo et Tunisiano pour la route.