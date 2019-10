Kanye West : qui est Adam Tyson, son pasteur si influent ?

Adam Tyson, le pasteur de Kanye West, rend de plus en plus de place...

C'est celui qui a encouragé Kanye West à faire les messes dominicales ouvertes au grand public connues sous le nom de "Sunday Service". Et on peut dire qu'Adam Tyson surfe beaucoup sur le fait d'être le pasteur de Kanye West. En effet, sur ses réseaux sociaux, Adam poste souvent des vidéos où il est présenté comme le pasteur derrière la conversion du rappeur, bien que déjà populaire avant, ce rôle a attiré les regards sur lui. Il semble qu'il aime ce rôle. En profite-t-il pour faire son propre buzz. De là à le croire, il n'y a qu'un pas...

Adam Tyson est pasteur à l’église biblique Placerita à Newhall à 30 kilomètres de Los Angeles, en Californie, il est marié et père de cinq enfants. Sa première rencontre avec le mari de Kim Kardashian date de mai 2019. À cette époque, Kanye, qui a déjà fait quelques séjours en hôpital psychiatrique, lui avait avoué s'être enfin retrouvé grâce à la religion. Depuis, le pasteur de 43 ans fait d'ailleurs régulièrement des apparitions lors des Sunday Services pour prêcher la bonne parole aux côtés de son "fils spirituel". Son intervention lors des concerts de Kanye West a déjà poussé plusieurs des fans de Mr West à se rapprocher d'Adam Tyson afin qu'il prie pour eux. Son aura ne cesse de prendre de l'ampleur dans le sillage de son plus célèbre fidèle.

Depuis leur rencontre, les deux hommes se donnent rendez-vous tous les mardis. Le pasteur donne des cours bibliques au rappeur et il participe également aux séances studio pour le projet "Jesus Is King". Il s'est confié à ce propos lors d'une interview : "Kanye veut que j'écoute les paroles, les musiques et que je l'aide à modifier certaines choses. Je n'écris pas les musiques, c'est son travail. C'est lui le créateur et le musicien. Je commente simplement la partie gospel." Puis il a ajouté : "À présent, et cela tous les jours, il vit et avance avec Dieu. Il n'y a donc aucune raison que je ne l'encourage pas et que je ne m'investisse pas." Leur relation va tellement loin que beaucoup soupçonne Adam Tyson de demander à Kanye de modifier telle ou telle parole.

Par ailleurs, depuis qu'il le côtoie et qu'il a trouvé la foi, Kanye West a souvent émis l'envie de quitter le rap et de ne faire que de la musique qui honore Dieu. Lors de cette même interview, Adam Tyson retransmet la conversation qu'il a eu avec Yeezy à ce propos : "C'est de la musique satanique", aurait signalé Monsieur Kardashian. Adam lui aurait indiqué que le rap n'était qu'un genre musical et qu'il devait utiliser le talent que Dieu lui avait offert. Kanye West reste pourtant clair : "Pour le moment, je veux juste servir Jésus Christ. Je veux que chaque musique que je chanterai soit une partie de mon témoignage, y inclure le gospel et montrer mon adoration pour notre Dieu."

Et ce n'est pas le seul sujet sur lequel le rappeur s'est mis à réfléchir depuis sa conversion au christianisme. En effet, toujours selon son pasteur, Kanye interdirait aux personnes qu'il connait de jurer en sa présence. Il aurait déclaré : "Ne dites pas ça en ma présence, je suis un nouveau chrétien". Sous cette influence, Kanye West a même demandé à sa femme Kim Kardashian dont c'est pourtant le fond de commerce d'arrêter de s'habiller de manière trop sexy.

Grâce à ces informations, on peut maintenant être presque sûr que l’album de Kanye West sera un projet gospel ou du moins que ses textes honoreront Dieu et ses croyances. On connaît déjà les noms des titres, car sa femme Kim Kardashian avait publié la tracklist de l'album sur son compte Twitter fin août. Des titres comme "Sweet Jesus", "Baptized" ou "God is" confirment l'hypothèse d'un projet fortement influencé par la religion et par Adam Tyson.

L'album "Jesus Is King" arrivera ce vendredi 25 octobre, enfin, si Kanye tient sa promesse cette fois-ci...