Gucci Mane vexé par son classement dans le top des rappeurs d'Atlanta

Gucci Mane seulement 13ème meilleur rappeur d'Atlanta ?

Le classement des 50 meilleurs rappeurs d'Atlanta a été révélée, et elle a beaucoup fait rire Gucci Mane !

Guwop a partagé l'image du classement sur son compte Instagram où il apparait à la 13ème place. En 11ème position, on retrouve Offset du groupe Migos et en 12ème position, Young Dro. Gucci s'étonne ironiquement "WTF" sous ce post, preuve que cette liste ne lui convient pas du tout. Andre 3000, membre de Outkast, occupe la première position, suivi de Tip et Cee Lo Green en deuxième et troisième position.

Bien que cette liste ne soit que subjective et surtout qu'on ne connait ni la source ni la personne qui l'a établi, le rappeur a marqué Atlanta et mérite au moins une place dans le top 5, du moins, c'est ce que ses fans avancent.

Le Trap God fait souvent l'actualité en ce moment, notamment car il est devenu l'égérie de la nouvelle campagne "Gucci Cruise 2020", une façon de boucler la boucle après des années de publicité gratuite en portant ce prénom. De plus, une vieille interview datant de 2016 a refait surface dans laquelle il accuse Angela Yee, animatrice radio de l'émission "The Breakfast Club" aux USA, d'avoir été sur son dos et de lui avoir demandé l'adresse de son hôtel. Il publie lui-même la vidéo de l'interview sur Instagram et écrit en légende : "Vous allez donc me dire que j'ai été BANNI de The Breakfast Club pour ça ? #LaVéritéBlesse #LâcheMaB***".

Vous n'avez pas fini d'entendre Gucci Mane ce mois-ci car il sortira un nouveau projet le 17 octobre, intitulé "Woptober II". Celui-ci est le deuxième album studio de l'année pour La Flare qui s'ajoute à "Delusions of Grandeur" sorti en juin 2019.

Alors, vous pensez qu'il méritait une meilleure place ?

Elena