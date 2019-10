Mac Miller : trois hommes accusés de sa mort

Trois hommes ont été accusés de lui avoir fourni un opiacé extrêmement puissant. Il aurait causé la mort de Mac Miller.

Trois hommes sont accusés de la mort de Mac Miller. Ils auraient fourni des pilules de contrefaçon contenant du fentanyl au rappeur. Un puissant opiacé. Il serait décédé suite à cette prise de substance.



Le 7 septembre 2018, la planète rap est en deuil. Elle a perdu un pilier : Mac Miller. Il est mort à 26 ans des suites d’une overdose. Un « mélange toxique de drogues » pour être précis. Mais le rapport du médecin était clair : la cause du décès est accidentelle.

Mac Miller était aussi connu pour sa relation avec Ariana Grande. Une folle passion qui a duré plusieurs années. Elle lui avait d’ailleurs rendu hommage sur Instagram en postant un message grave touchant : "Je t'ai adoré dès le premier jour où je t'ai rencontré quand j'avais 19 ans et je t'adorerai toujours (...) Je ne peux pas croire que tu ne sois plus là. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Nous en avions parlé tellement de fois. Je suis tellement en colère, je suis si triste que je ne sais pas quoi faire. Tu étais mon ami le plus cher".

Mais si les causes de sa mort n'étaient pas si accidentelles que ça...?

En septembre dernier, un homme du nom de Cameron Pettit a été arrêté par les autorités américaines. Ces dernières ont soupçonné l’individu d’avoir vendu des médicaments contrefaits à l’artiste. Et ça, deux jours avant sa mort. Un lien ? Sans aucun doute.

C'est pas fini ! Ce mercredi 2 octobre, on a eu le droit à un nouveau rebondissement dans l’affaire Mac Miller. Deux hommes ont été arrêtés. La raison ? Ils auraient fourni du fentanyl à l’ex d’Adriana Grande. Ce dernier est un puissant opiacé. La substance était contrefaite qui plus est. Il s'agit de Stephen Walter, 46 ans et de Ryan Reavis, 36 ans.

Les trois hommes risquent la prison à perpétuité.