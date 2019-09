6ix9ine : le fils de 50 Cent trolle son père !

Quand le passé refait surface...

Malheuresement, la relation entre 50 Cent et son fils de 21 ans, Marquise Jackson, est pour le moins tendue depuis plusieurs années, on le sait.

Après le témoignage de Tekashi 69 dans l'affaire des présumés membres de Nine Trey Gangsta Bloods, Anthony "Harv" Ellison et Alijermiah "Nuke" Mack plus tôt cette semaine, Jackson surveille maintenant son père sur les réseaux sociaux.

Dans l'une de ses dernières histoires Instagram, Jackson a partagé une photo de son père avec 6ix9ine... et il semble demander à son père de ne pas tourner le dos à son ancien ami.

Pour rappel, en novembre dernier, 50 Cent a déclaré publiquement qu'il ne "passerait pas une mauvaise journée" si Jackson se faisait renverser par un bus, en réponse à une photo montrant son fils aîné avec le fils de Kenneth "Supreme" McGriff, son adversaire de longue date...

Depuis l'arrestation de 6ix9ine en 2018, plusieurs de ses pairs se sont éloignés de lui et ont arrêter de le soutenir. Dans une inteview accordée à The Breakfast Club, 50 Cent a déclaré qu'il ne répondrait même pas au téléphone si 6ix9ine lui demandait de l'aide.

Il fut un temps où 50 Cent et 6ix9ine étaient en bons termes. Le mogul de Power est même apparu aux côtés du célèbre rappeur aux cheveux couleur arc-en-ciel dans la vidéo "Get The Strap" de Oncle Murda et l’avait même surnommé son "fils".

La relation entre 50 Cent et Tekashi 6ix9ine a t-elle toujours un espoir ? Seul le temps nous le dira. Restez bien connectés !