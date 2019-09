Cardi B : Le deuxième bébé arrive bientôt !

Le couple Cardi B et Offset est prêt pour un baby number 2...

Grosse surprise lundi sur la planète Instagram ! La nouvelle Queen du rap américain, Cardi B a fait une annonce magique sur les réseaux : elle souhaite devenir maman... une seconde fois !

Entre avoir une bête de carrière artistique ou être une petite maman poule, la rappeuse Cardi B ne fait aucun choix. Elle prend les deux et les additionnent à la perfection ! Le public a découvert cette pépite du rap américain en juin 2017 avec le morceau incroyable "Bodak Yellow". Depuis, c'est la consécration pour l'artiste qui est passée de stript-easeuse à boss du rap américain.

Son album "Invasion Of Privacy" a été plébiscité à plusieurs remises de prix américains... Encore plus ouf, elle est officiellement devenue la première rappeuse au monde à obtenir le prix du meilleur album de l'année. La consécration en seulement un an de carrière ! Et une chose est sûre, pour elle, ça n'a pas été facile...

En effet, la rappeuse s'est confiée sur la sombre période où elle était enceinte. En même temps que ses nausées, ses maux de tête, ses vomissements même, elle devait passer des nuits entières en studio à bosser les titres de son album. En même temps, la rappeuse de 26 ans (et oui, seulement) n'était pas spécialement bien entourée : beaucoup d'amis, d'étoiles du milieu lui disaient que faire un bébé en même temps qu'un premier album c'était signer la fin prématurée de sa carrière. Déprimée, elle craignait que ses fans trouvent son premier album décevant.

Seul le très regretté du rap, Nipsey Hussle lui avait dit que son heure viendra un jour et que son talent et sa persévérance payeront... C'est bien le cas, bossy Cardi !

Aujourd'hui, plus rien ne l'arrête : elle est l'héroine d'un film avec la chanteuse Jennifer Lopez , qui est sorti en salle aux US le 13 septembre dernier, elle devient officiellement juré de la premier télé-crochet hiphop de Netflix en compagnie de T.I et Chance The Rapper. Elle serait aussi en train de préparer un deuxième album pour 2020. Et maintenant, elle souhaite même faire un petit frère ou une petite soeur pour baby Kulture (sa fille avec Offset). Une nouvelle année pleine de surprise pour Cardi...

Dans cette vidéo, Cardi B parle de ses projets dans un futur proche. Elle a déjà deux bonnes chansons pour ce deuxième album, peut-être même trois mais, il y a en a une qu'elle ne valide pas trop. Après, la rappeuse la plus ouf des US souhaite se concentrer sur sa tournée mondiale. Puis, elle souhaite lancer "baby 2" avec son chéri, le rappeur des MIGOS, Offset (qui a déjà 4 bébés à son actif).

Une chose est sûre : on a hâte de voir la reine du rap américain tout défoncer musicalement cette année ! Découvrir ses nouvelles chansons qui s'annoncent prometteuse... Et revoir Bardi rayonnante avec un petit ventre rond !