Nekfeu parrain d'un festival solidaire !

Youssoupha, Kalash Criminel ou encore Dinos au programme...

C'est le 7 septembre prochain qu'un tout nouveau festival verra le jour aux Docks de Paris. Intitulé "The Migrants festival", l’événement a un but solidaire, comme son nom l'indique. Ce sont en effet tous les fonds dégagés avec les places vendues qui seront reversés à l'association BAAM (Bureau d’Accueil et d'Accompagnement des Migrants).

Alors que cela fait plusieurs mois que les organisteurs travaillent sur leur nouveau bébé pour qu'il puisse être lancé en bonne et due forme et en temps voulu, Nekfeu s'est joint a eu pour leur apporter sa contribution. Il sera donc le parrain du festival qu'il soutient et qu'il a annoncé publiquement.

Aux côtés du Fenek, on retrouvera d'autres artistes comme Youssoupha, L.E.J, Dj Pone, Kalash Criminel ou encore Dinos pour ne citer qu'eux. Un beau programme.

S'il vient de dévoiler un nouveau film et un nouvel album, "Les Etoiles Vagabondes", Nekfeu n'est pas prêt de s'arrêter là. Très actif sur des causes solidaires, il ne change pas son fusil d'épaule et n'hésite pas à s'investir pleinement dans des projets qui le touchent sur le long terme. On pense d'ailleurs au concert Abbé Road (de la fondation Abbé Pierre) pour lequel il avait également été parrain il y a quelques temps. Ce dernier mettait en scène des rappeurs sur la scène de la Cigale dans le but de verser des fonds aux personnes souffrant de mal-logement.

Si vous voulez obtenir plus d'informations sur le Migrants festival, ça se passe par ici !