Drake continue de taquiner Gucci Mane après la défaite des Milwaukee Bucks contre les Toronto Raptors !

Alors que les Raptors sont venus à bout des Bucks lors des finales de conférence Est de NBA, Drake continue de se moquer d'un Gucci Mane supporter de Milwaukee !

Poussés par un Drake remuant, omniprésent sur le bord du terrain et dans les médias, les Raptors de Toronto ont réussi à valider leur billet pour les les premières finales NBA de leur histoire en battant les Milwaukee Bucks 4 matchs à 2 dans une série palpitante. En route pour défier les Warriors de Golden State, la franchise canadienne aura fort à faire pour finir championne mais pourra compter sur le soutien sans faille de Drizzy.

Un soutien qu’on avait déjà remarqué puisque Drake l’affiche depuis le début de sa carrière aux Toronto Raptors. Trashtalking, déclarations choc, interférences dans le jeu… le rappeur fait tout et n’importe quoi pour son équipe favorite ! Et pour ne rien arranger, le Champagne Papi est taquin. Il s’est par exemple permis de chambrer ouvertement Mallory Edens, la fille du propriétaire des Bucks en remplaçant sa photo de profil instagram par une photo d'elle, après que celle-ci ait décidé de porter un T-shirt à l’effigie de son ennemi Pusha-T lors du 5ème match de la série Raptors-Bucks remporté par Toronto.

Plus récemment, il a même trollé Gucci Mane qui s’était officiellement positionné comme soutien aux Bucks lors des finales de conférence Est contre les Raptors, en se présentant lors d’un match avec un maillot de Milwaukee. Alors que les deux artistes s'étaient déjà envoyés quelques piques, Drake n'a pas hésité à taquiner Guwop lorsque les Raptors ont remporté la série, en le mentionnant dans son IG Story avec une photo qui montre clairement la satisfaction du canadien quant à cette victoire.

Toujours plus exubérant, le Champagne Papi sera certainement plus déchaîné que jamais pour la finale qui s’annonce entre Golden State et les Raptors. Une situation qui n’inquiète pourtant pas les Warriors et Stephen Curry qui a annoncé que le comportement de Drake était “bon enfant”...