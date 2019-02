Booba insulté en Belgique par des fans de Kaaris

Spontanément, la foule belge d’un showcase de Kaaris s’est mise à huer Booba.

Alors qu’on ne sait toujours pas si le combat entre Booba et Kaaris aura finalement lieu, le conflit déborde d’Instagram et se propage parmi les fans. Alors qu’il donnait un showcase dans un club de Bruxelles, Kaaris a pu compter sur le soutien de ses fans qui se sont mis spontanément à insulter le Duc de Boulogne.

Dans ses interviews, Kaaris parle souvent de lui avec modestie, refusant de se comparer avec des artistes comme Gims, Nekfeu, Orelsan, Bigflo & Oli entre autres, qu’ils qualifient de « gros vendeurs ». Si le Dozo ne joue peut-être pas dans la même cours commercialement parlant, il peut pourtant compter sur un public nombreux et fidèle. Alors qu’il se produisait au club le Bloody Louis dans la capitale belge, K2A a mis le feu à la boîte de nuit comme le prouve les images qu’il a lui-même publiées sur les réseaux sociaux. Un public chaud comme la braise reprenant les paroles hardcores de Riskaa à pleins poumons !

Une foule compacte et brûlante qui, tout entière ralliée à sa cause, a pris violemment position dans le clash qui l’oppose à Booba. Si le rappeur du 9.3. ne les a pas lancés sur le sujet, il ne les a pas non plus freinés dans leur élan quand ils se sont tous mis à crier : « Booba, n**** ta mère, Booba, n**** ta mère », une façon assez directe de prouver leur soutien à leur champion. Nul doute que si le combat se fait vraiment, il y aura du monde pour encourager les deux rappeurs dans les tribunes, en espérant que ce conflit entre deux personnalités ne déborde pas trop à l'extérieur du rap game...