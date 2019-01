Nas et son investissement racheté 340 millions de dollars !

Encore une fois, Nas a su investir avec brio dans entreprise rachetée plusieurs centaines de millions de dollars…

Bien que les albums de Nas ne s’écoulent pas comme il l’aurait souhaité, ses différents investissements rapportent des fruits qui valent des centaines de millions de dollars !

L’année dernière, les investissements du rappeur, par l’intermédiaire de Queensbridge Venture Partners, ont été de véritables succès. Particulièrement juteux, les sociétés Pillpack et Ring, investis par le rappeur, ont été rachetées pour deux milliards de dollars par Amazon, soit un milliard pour chaque entreprise, soit deux très belles opérations en 2018 pour la légende new-yorkaise !

De nouveau, le business man vient de viser juste en ayant investi des millions de dollars dans la société PlutoTV en novembre 2014. Cette dernière, diffusant plus de 100 chaînes et des milliers d’heures de contenus à la demande couvrant la télévision ainsi que le cinéma, le sport, l’actualité, le style de vie, la comédie, les dessins animés, les jeux et les séries numériques tendances, vient d’être rachetée par la Viacom pour 340 millions de dollars !

Particulièrement fier de cette ascension qui aura durée seulement quatre ans, Tom Ryana, PDG et cofondateur de Pluto TV, s’est exprimé sur sa plateforme à succès : "Depuis son lancement il y a moins de cinq ans, et particulièrement l’année dernière, Pluto TV a connu une croissance explosive et est devenu le numero un en matière de streaming gratuit. Le portefeuille mondial de Viacom, les marques emblématiques et l’IP, le leadership en matière de publicité avancée et sa portée internationale permettront à Pluto TV de se développer encore plus rapidement et de devenir un acteur majeur du streaming TV dans le monde. Viacom est le partenaire idéal pour nous aider à accomplir notre mission de divertir la planète."

On comprend donc que l’investissement de Nas n’a pas fini de lui rapporter de nombreux millions de dollars, tout comme les autres investisseurs Universal Music Group, US Venture Parteners, Luminari Capital, Samsung et bien d’autres. Décidemment, Nas est aussi talentueux en musique qu’en business !