Validé : Franck Gastambide répond à Booba

Booba et Franck Gastambide

Quand la réalité rejoint la fiction.

Booba a très fortement critiqué la série sur les coulisses du rap français, "Validé" qui pourtant est un immense succès populaire et critique et dépeint avec réalisme de l'envers du décor du rap français. Son réalisateur, Franck Gastambide, a répondu au Duc dans une interview : "Booba a totalement le droit de penser ce qu'il veut et de ne pas avoir aimé."

B2O n'avait pas été tendre quand on lui a demandé son avis sur la série "Validé" et la possibilité qu'il rejoigne le casting pour la saison 2.

"Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on ne risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! On leur a déjà refusé d'utiliser notre hit "Validé".

Franck Gastambide le réalisateur de la série a été interrogé sur la réaction du Duc dans l'émission Clique sur Canal+.

"C'est très dur de faire une série qui se passe dans le milieu du rap. C'est très dur de plaire à tout le monde, Booba a totalement le droit de penser ce qu'il veut et de ne pas avoir aimé. L'essentiel pour nous que c'est que ça a plu a une grande majorité. C'est un record de succès. Ça a aussi plu à une grande majorité du milieu du rap, des gens qui font ce métier. Comme les rappeurs qui en ont fait part sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas gagné quand on s'attaque à un sujet aussi compliqué, aussi sensible."

En apprenant cette déclaration de B2O, le comédien-réalisateur a eu conscience que "c’est la réalité qui rejoint la fiction, on fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba de Miami, qui nous envoie une petite pique sur la série. Puis quelques heures après, il annonce qu'il va sortir une playlist qui s'appelle Validé."

Beau joueur, il aurait quand même aimé voir Booba dans la série. "J'adore Booba, ça aurait été super qu'il soit dans la série. Ça n'empêche que Validé est un gros succès. Sans Booba."