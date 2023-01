Une bonne habitude.

Comme tous les ans, Uncle Murda a résumé l'année rapologique américaine dans un énorme freestyle sorti à la fin de l'année. Il y revient notamment sur le conflit et le procès entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion, l'affaire autour de Young Thug et de son label YSL et, évidemment, il clashe Kanye West pour toutes les folies qu'il a dites ou faites...