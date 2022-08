Il est venu présenter son futur album.

On a parfois du mal à le suivre dans ses réflexions et ses déclarations mais force est de constater que dès que Game se colle derrière un micro, il se passe quelque chose. C'est encore une fois le cas dans l'émission LA Leakers animée par Justin Credible et DJ Sour Milk. Venu discuter de son prochain opus "Drillmatic", il a posé sur une prod inédite de Hit-Boy. Flow imparable, punchlines précises, il a aussi dédicacé Kanye West, Dr. Dre, Kendrick Lamar ou encore Nipsey Hussle.