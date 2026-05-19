Jul en mode guitare pour le clip de "Faudra t'aimer"

Quand Jul passe en mode Kendji, ce n'est peut-être pas très rap, mais c'est très efficace.

Jul vient de sortir son album "Oubliez-moi" et comme toujours avec le J, le succès est au rendez-vous. Et comme souvent ces dernières années, le rappeur marseillais va chercher l'inspi dans toutes les directions, même si ça l'emmène du côté du combo "chant + guitare" à la Kendji Girac. C'est exactement ce qui se passe dans "C'est dur d'aimer", extrait de l'album dans lequel Jul nous parle d'un amour compliqué entre une femme idéale et un galérien, avec elle qui fait tout parfaitement, et lui qui a du mal à s'ouvrir et n'est pas assez présent. Le tout, sur des petites notes de guitare, qui nous envoient direct en été. Un single efficace de plus à son actif !