Jewel Usain frappe encore très fort avec "Otoko"

Pour son nouveau clip, Jewel Usain nous propose un passe-passe franco-japonais en collaboration avec Acchi Mello, et franchement, ça tue !

Certains disent que le rap français est en manque de créativité dernièrement, mais qu'ils passent voir du côté de Jewel Usain. Le rappeur d'Argenteuil est en ce moment en train de dévoiler un EP nommé "Otoko", et il vient de sortir le clip de morceau éponyme, en collaboration avec le rappeur japonais Acchi Mello. Une vraie démonstration de technique et de complicité au micro, avec un sacré passe-passe dans le premier couplet, l'esthétique de la vidéo est superbe, la vib est folle. Clairement un des artistes les plus intéressants du game en ce moment !