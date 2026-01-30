Davinhor ft Sindika mettent le feu avec "APOUTCHOU" !

Davinhor rassemble Sindika pour le clip officiel de "APOUTCHOU", un single énergique où attitudes percutantes et visuels stylés s’entrelacent.

Avec “APOUTCHOU”, Davinhor et Sindika balancent un clip officiel taillé pour capter l’œil et l’oreille. Le visuel joue avec une esthétique urbaine intense, des plans dynamiques et une énergie visuelle qui colle parfaitement à la prod percutante du morceau. Sur ce single, les deux artistes montrent une alchimie naturelle, chacun posant des flows tranchants et des punchlines qui restent en tête. Le montage serré et les choix de décors renforcent l’impression d’un son taillé pour la rue et les playlists rap, tout en offrant une identité visuelle propre au duo. Avec "APOUTCHOU", Davinhor affirme sa présence et son sens du visuel, tandis que Sindika apporte une touche complémentaire qui donne à ce clip une puissance accrue. Un visuel qui promet de tourner fort !