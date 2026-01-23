Batbat ft La Mano 1.9 se la jouent comme "Dembele & Yamal" !

Batbat et La Mano 1.9 dévoilent le clip officiel de "Dembele & Yamal", un single explosif sorti ce 23 janvier 2026 !

Dans "Dembele & Yamal", Batbat et La Mano 1.9 imposent une ambiance folle et visuellement captivante qui claque dès le début. Ce clip, paru aujourd'hui, mêle flow percutant et prod trap énergique, offrant une vibe qui frappe fort pour les fans de rap français. Le clip officiel illustre parfaitement l'osmose entre les deux artistes. Attitude de rue et scènes s'allient pour montrer l’authenticité du game. L’association de Batbat et La Mano 1.9, figure montante du rap parisien, fait de ce visuel un incontournable pour les playlists et chaînes rap de l’année, renforçant leur présence dans l’actualité musicale.

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip single featuring rap-parisien la-mano-1-9 batbat
