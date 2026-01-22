Denzel Curry allume l’année avec le clip “Lit Effect”

Le rappeur de Miami frappe fort avec un nouveau clip énergique annonçant Strictly 4 The Scythe, collectif et album attendu début mars.

Denzel Curry démarre 2026 en puissance avec “Lit Effect”, un clip sorti le 22 janvier autour d’un single brûlant où il s’allie à Bktherula et LAZER DIM 700. Ce morceau est extrait de Strictly 4 The Scythe, le nouvel album du collectif The Scythe, mené par Curry et qui réunit aussi des noms comme A$AP Ferg, TiaCorine ou Key Nyata, prévu pour le 6 mars 2026. Dans la vidéo, Denzel imprime sa présence avec une énergie brute, rappant sur une production qui mêle intensité hardcore et frappe hip-hop moderne, tout en montrant l’identité collective du projet. Entre héritage du rap sudiste et créativité actuelle, “Lit Effect” donne le ton d’un album très attendu qui pourrait marquer une nouvelle phase dans la carrière déjà prolifique de Denzel Curry.