Il revisite plusieurs de ses titres.

NPR a choisi le rappeur de Floride comme le dernier artiste invité dans le Tiny Desk Concert quelques semaines seulement après avoir ramené la série dans ses bureaux de Washington, D.C. après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Denzel Curry en a profité pour chanter en live des morceaux de son dernier album, "Melt My Eyez See Your Future". Il a aussi revisité quelques titres plus connus de son répertoire. Un bon moment...