Hit-Boy prouve qu’il est toujours là avec le clip "I’m Still Alive"

Producteur emblématique devenu rappeur affirmé, Hit-Boy dévoile encore un nouveau clip percutant qui pourrait annoncer la suite de son parcours solo.

Dans "I’m Still Alive", Hit-Boy ne cherche pas à faire du bruit pour rien, mais chaque image compte. Le clip, épuré et tendu, accompagne un morceau où le producteur devenu rappeur affirme sa survie artistique dans un rap game en mouvement constant. Flow assuré, écriture directe, posture assumée : le message semble dépasser le simple single. Pour l’instant sans projet officiellement annoncé, ce titre nourrit les rumeurs d’un retour plus large, laissant planer l’idée d’un nouveau chapitre solo que Hit-Boy pourrait dévoiler plus tôt que prévu.