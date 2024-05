Sur une prod folle de The Alchemist et Hit-Boy.

Après avoir passé 20 ans en prison, Big Hit est désormais ressorti, pour de bon on l'espère. Le rappeur s'est attaché les services de deux beatmakers hyper talentueux, The Alchemist et Hit-Boy, afin de nous concocter un joli projet à trois, dont voici d'ailleurs un des premiers extraits. Le morceau s'appelle "Foreclosure", et il a une prod minimaliste assez flippante, on vous laisse découvrir tout ça.