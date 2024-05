Un feat avec HitgirlLENA.

Big Hit, Hit-Boy et The Alchemist intègrent HitgirlLENA dans leur dernier single du trio, "Gank Move". Réalisé par THIRDEYERAZ, Big Hit et HitgirlLENA se masquent tous les deux et échangent des rimes tout en sécurisant leur argent."Gank Move" est le nouvel extrait du prochain album de Big Hit, Hit-Boy et The Alchemist, "Black & Whites".