Isha et Limsa d'Aulnay sortent le "Berlingo"

Un clip pluvieux pour les deux rappeurs, mais encore une belle leçon de rap donnée par Limsa et Isha.

Ca commence à sentir très bon pour "Bitume Caviar Vol. 2", la suite de l'album qui avait mis tout le monde d'accord lors de sa sortie à la fin de l'année 2024. Alors que le projet est attendu pour le 5 décembre, on a droit à un deuxième extrait après "La fin de ce monde" sorti il y a quelques jours. Cette fois, le morceau s'appelle "Berlingo", et les ingrédients qui font que ça marche sont toujours les mêmes : simplicité, sincérité, et talent au micro. Avec un clip qui pue la grisaille, on imagine qu'ils ont dû tourner ça en Belgique !