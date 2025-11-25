Isha et Limsa d'Aulnay sortent le "Berlingo"

Isha et Limsa d'Aulnay sortent le "Berlingo"

Un clip pluvieux pour les deux rappeurs, mais encore une belle leçon de rap donnée par Limsa et Isha.

Ca commence à sentir très bon pour "Bitume Caviar Vol. 2", la suite de l'album qui avait mis tout le monde d'accord lors de sa sortie à la fin de l'année 2024. Alors que le projet est attendu pour le 5 décembre, on a droit à un deuxième extrait après "La fin de ce monde" sorti il y a quelques jours. Cette fois, le morceau s'appelle "Berlingo", et les ingrédients qui font que ça marche sont toujours les mêmes : simplicité, sincérité, et talent au micro. Avec un clip qui pue la grisaille, on imagine qu'ils ont dû tourner ça en Belgique !

Tags :
rap-fr nouveaute clip sortie isha limsa-d-aulnay
