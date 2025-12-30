Notre top 5 des singles de rap FR de 2025, avec Leto, Hamza,...

On aura eu une année 2025 assez mouvementée dans le rap français, avec quelques très grosses sorties et de bon singles. On revient dessus avec ce top 5 dans lequel vous trouverez du Hamza, du Leto,...

On peut dire qu'on aura bien mangé en 2025 dans le rap français. Car si, du côté des States, on a observé une sacrée baisse de rythme chez les têtes d'affiche du rap game, en France, on a eu de gros trucs qui se sont passés tout au long de l'année. De gros albums, mais aussi de sacrés singles, et on va essayer de vous faire un petit top 5 de la rédaction de Générations. On vous avertit : tout le monde n'avait évidemment pas le même avis, donc on a compilé les résultats, il ne s'agit pas des classements de nos animateurs qu'on vous prie de laisser tranquilles !

Hamza - "Kyky2Bondy"

On commence avec une véritable évidence dans le classement : il fallait qu'il y ait Hamza. On hésitait avec "Yesterday", ou "Destiny", mais ça aurait été une folie de ne pas mettre "Kyky2Bondy". Un morceau au titre tellement emblématique qu'il a même eu droit à un s/o de la part de Booba, et que ça pourrait bien devenir le prochain surnom officiel du Kyk's. Il faut dire que pour son plus gros tube de 2025, Hamza a fait fort : flow quasi-monocorde, instru minimaliste, mais sa prestance est folle, et l'alliance entre la voix et l'instru est hyper efficace. Personne d'autre en France ni aux States n'aurait pu sortir un tel banger, bravo à lui !

La Fouine feat. Leto - "VSOP"

On continue, avec une petite précision qu'on avait oubliée en début d'article : l top est complètement subjectif, évidemment, donc si vous n'êtes pas contents hésitez pas à insulter dans les commentaires, on s'en fout et en plus ça fait des stats. Maintenant que c'est dit, on passe à la deuxième dinguerie de ce top 5, avec un véritable banger envoyé par La Fouine et Leto. les deux artistes méritaient leur présence dans le top : Laouni, pour son retour réussi, avec de très gros feats, et Leto, pour son année 2025 de grand malade. C'était donc un plaisir de les voir réunis sur un même track, d'autant qu'ils ont répondu à nos attentes : que du découpage, pas d'autotune, un morceau hyper street, agressif, bref, clairement un des sons qu'on a le plus saigné cette année.

Gazo feat. La Rvfleuse - "KAT"

On enchaîne avec un autre morceau bien street qui a cartonné en 2025, et qui nous vient cette fois de deux vrais spécialistes de la drill française : Gazo, bien entendu, et La Rvfleuse, dont le retour dans le game en 2025 a fait beaucoup de bruit. On avait des doutes concernant l'avenir de Gazo, après toutes les critiques essuyées par son album "Apocalypse", mais clairement, on est rassurés : le Gazo énervé est toujours là, bien présent, prêt à brûler le micro si on lui tend. Quant à La Rvfleuse, il continue d'étonner avec son flow lent, et ses références sportives bien pointues qui parlent aux gens qui saignent les matchs (et les paris sportifs, on vous voit...). Sur ce titre, l'alchimie entre les deux artistes est palpable, tout est carré, la prod est bien sombre, et franchement, les deux artistes nous font un sacré boulot.

Josman - "Tendu"

Il s'est passé beaucoup de choses pendant la fin de l'année 2025 dans le rap français, et notamment la sortie un peu surprise d'un album de Josman, "Dom Perignon Crying". Un des meilleurs albums de l'année, sans aucun doute, un projet varié, sur lequel on retrouve pas mal de très bons titres ("ADN", "New Villa",...). On a eu bien du mal à les départager, mais une chose est sûre : Josman devait aussi figurer dans le top single. Et notre choix s'est arrêté sur son morceau "Tendu". Une vraie masterclass "made in JOS", en deux parties, comme pour "3ein / Risotto Gambas" à l'époque. Et cette fois encore, c'est une dinguerie : les placements et le flows sont inimitables, et les paroles vous donnent à réfléchir à chaque fois que vous les entendez. Le tout, sur une instru signée MYSTR et Eazy Dew qui est parfaite pour ce genre de morceau. On en redemande !

Timar - "Sierra Leone"

On termine ce top 5 (enfin presque...) par celui qui a toutes les armes en main pour devenir LA révélation du rap français dans les prochains mois. D'ailleurs, ça ne serait même pas vraiment une révélation puisque ça fait des mois que Timar a déjà une énorme communauté qui le suit, notamment sur TikTok et les réseaux sociaux en général. Avec "Requiem", son premier projet officiel, le rappeur du 94 nous proposait sa première "carte d'identité musicale" et sur le projet, on trouvait notamment le morceau" Sierra Leone". Une petite tuerie, bien moderne, avec pas mal de mélo, mais sans faire de concessions sur le fond du texte, avec ce thème de l'exploitation des ressources minières en Afrique présent sur tout le morceau. On valide fort, et on signale qu'il est à surveiller de très près dans les prochains mois !

Bonus : Nono la Grinta - "Love You"

On vous avait promis un top 5, mais on a fait comme Damso avec son annonce de retraite : on a menti. Et nous voici de retour pour un sixième morceau, encore un excellent single, qui nous vient cette fois du 19ème arrondissement en la personne de Nono La Grinta. Un Nono qui a été très actif en 2025, avec pas mal de très gros titres, et deux projets, dont un album et un EP. Parmi tous les gros morceaux sortis cette année, on retiendra surtout "Love You", qui continue de beaucoup tourner dans les playlists, qui a même été chanté chez COLORS, et aussi lors d'un freestyle dans les locaux de Générations. Forcément, gros coup de cœur pour le morceau, alors on était obligés de lui faire une place dans ce qui est désormais... un top 6 ! Joyeuses fêtes à tous, rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de dingueries.