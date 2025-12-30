Dooz Kawa est décédé le 29 décembre 2025

Hier, le rap français a perdu une de ses plumes les plus affûtées en la personne de Dooz Kawa, qui a porté bien haut les couleurs de l'indépendance et du rap à textes.

L'année 2025 aura été assez dure pour les rappeurs français, puisque le game a été touché par pas mal de tragédies. Des peines de prisons très lourdes, mais surtout des décès, notamment celui de Werenoi il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est avec tristesse qu'on a appris la mort d'un autre rappeur français, Dooz Kawa, le lundi 29 décembre. On ne connait pas encore les causes exactes du décès, certaines rumeurs parlent d'une maladie, mais ce qui est certain, c'est que le kickeur strasbourgeois était bien trop jeune pour nous quitter aussi brutalement.

La perte de Dooz Kawa est immense pour le rap game. Car même si le rappeur ne pesait pas forcément très lourd si on mesure l'influence en chiffres de ventes, il faisait partie de ceux qui, avec des Demi-Portion, des Davodka, des Swift Guad, apportaient une vraie touche "undergournd" dans le rap français. Ayant effectué la majeure partie de sa carrière en indé( voire même en autoproduction par fois), ses textes étaient toujours ciselés d'une main de maître, mais aussi des instrus toujours très inspirées, très musicales, avec de beaux samples. A son actif, énormément de tags, mais aussi plus d'une dizaine de projets, des feats légendaires en pagaille, bref, un véritable amoureux de ce rap français qui ne lui aura pas très bien rendu, en ne lui donnant pas la couronne qu'il méritait.

Une idée peut-être un peu "à l'ancienne" du rap français, mais ici on préfère parler de rap authentique, sans fioritures, qui a touché des dizaines de milliers de personne, dans leurs écouteurs ou en concerts. Surtout, il s'agissait d'une personne réellement engagée avec plusieurs sujets qui lui tenaient à cœur : le mal-logement, la pauvreté, il était un véritable activiste hip-hop comme il n'en reste malheureusement plus beaucoup dans le game.

On adresse évidemment nos sincères condoléances à ses proches, en particulier son fils Milo, à qui il avait dédié un morceau il y a 5 ans.