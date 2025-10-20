Himra déchaîné dans son diss track contre Didi B, "Nabo Cleman"

On imagine que la réponse de Didi B à Himra ne devrait pas tarder.

On se disait que ça allait forcément finir par arriver, à force de se provoquer sur les réseaux depuis des mois maintenant : Didi B et Himra sont officiellement en clash, et c'est Himra qui a choisi de dégainer son diss track le premier. Le morceau s'appelle "Nabo Cléman", en référence à un politicien ivoirien. Dans son morceau, le rappeur dévoile quelques dossiers sur son opps, notamment à propos d'une villa donnée à crédit et de voitures que le rappeur n'aurait pas payées lui-même. Le tout, en s'affichant avec un train de vie luxueux pour bien montrer que lui, il ne ment pas. On imagine que l'affrontement musical ne fait que commencer !