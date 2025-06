Franglish en pleine fast life dans "Décembre à décembre"

Le chanteur est clairement passé en mode estival.

Franglish continue à surfer sur le succès de son projet "Aura", dont la réédition "Aura x G-Wave" est sortie en avril dernier. Cette semaine, on retrouve l'artiste pour le clip de "Décembre à Décembre", extrait du projet, dans lequel on voit l'artiste en pleine fast life dans une belle villa avec piscine, temps ensoleillé, et même avec une chèvre ! Dans le titre, Franglish nous parle du fait qu'il est en mode focus pendant toute l'année, concentré sur le business et le fait de faire rentrer l'argent pendant que d'autres jalousent dans leur coin. on vous laisse découvrir le clip !