HMZ et Heuss l'Enfoiré réunis pour le clip de "C'est pas Mimi"

Encore un gros son d'été avec Heuss l'Enfoiré, la recette est maîtrisée !

HMZ fait clairement partie des grosses surprises de l'année, lui qui a enfin dévoilé son premeir album solo, "Dans al tempête", en mai dernier. Mais désormais, la tempête est derrière lui, place à l'été, avec un morceau aux allures de tube estival en compagnie d'un grand habitué de la discipline : monsieur Heuss l'Enfoiré. Le morceau s'appelle "C'est pas mimi", avec une vibe un peu Amérique latine au niveau de l'instru et de la rythmique, qui nous parle d'une jeune femme qui attire évidemment tous les regards, mais au comportement discutable. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir tout ça !