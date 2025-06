Bouss en vacances dans le clip de "Biff pas d'love"

Mais même au soleil, Bouss reste très mélancolique.

Bouss n'a clairement pas le temps de ralentir sur la route du succès, lui qui dépasse largement le million de vues à chaque clip depuis plus d'un an désormais. Une constance assez remarquable, et très rare dans le rap game : même les plus grosses têtes ont du mal à taper le million à chaque vidéo. Il faut dire aussi que le rappeur n'a pas trop changé sa recette, il reste fidèle à sa musique et le prouve encore cette semaine avec la sortie de son nouveau clip, "Biff pas d'love". Un titre extrait de la réédition de son projet "Et si j'échoue ??", sortie le 30 mai dernier. Pour ce titre, le rappeur de Colombes a décidé de tourne run clip estival, en mode vacances avec les potos. Le message est simple : clairement, le rappeur a trop de biff à faire pour s'encombrer avec des peines de cœur, et il préfère aller profiter de son argent avec ses potes sous les tropiques plutôt que le claquer pour des michtos. Un clip qui donne envie de partir s'installer près de la mer, clairement.