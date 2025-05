Lacrim dévoile un double clip pour "Cherngtalay / Act 7"

Le rappeur du 94 est parti en Thaïlande pour ses nouveaux clips.

A peine le temps de se remettre de "RIPRO", sorti il y a quelques mois, que Lacrim est est déjà de retour pour nous envoyer de nouveaux bangers. Cette fois, il revient avec deux nouveaux morceaux, et un double clip. On imagine que ça annonce peut-être une réédition pour "RIPRO", mais on n'a aucune info à ce sujet, donc on ne vous promet rien. En attendant, on découvre donc avec vous ces nouveautés, "Cherngtalay" et "Act 7", avec un flow qui rappelle un peu celui de son hit "No lo se" sur le premier morceau. Pour le deuxième en revanche, on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif, avec un flow découpé, la voix éraillée comme on la connait bien, et une attitude menaçante et énervée qui lui va toujours aussi bien. Pour la vidéo, il a pris l'avion direction la Thaïlande. Entre enseignes lumineuses, fermes à weed et clubs de boxe thaï, Lacrim fait son chemin, à l'aise partout, un vrai caméléon !