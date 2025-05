Mayo et Chily te font danser avec "Business"

Une connexion congolaise entraînante, avec deux rois de la mélo.

La mélo continue à dominer les charts, avec des singles qui deviennent rapidement viraux sur les réseaux sociaux et dont les chorégraphies sont reprises en masse, notamment sur TikTok. Et à ce petit jeu, on connait deux artistes qui sont extrêmement forts. On pense évidemment à Mayo et Chily. Deux artistes d'origine congolaise, qui sont habitués à cartonner dans ce registre. Ils le prouvent encore cette semaine en unissant leurs forces sur "Business". Un titre qui va forcément beaucoup tourner cet été, puisqu'il transmet beaucoup de chaleur et de bonne humeur. Sérieux, ça redonne le sourire, même les petits pas de danse exécutés au milieu de la station de lavage auto dans le clip envoient du bonheur. Si vous ne nous croyez pas, vérifiez par vous-mêmes !