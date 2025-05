Chaax déterminé dans "STN2"

Le rappeur du 92i a clairement envie d'en découdre et il vient de nous lâcher un morceau plutôt lourd !

Comme tous els artistes signés chez le 92i, Chaax est attendu au tournant. Car être membre de l'écurie prestigieuse fondée par Booba signifie qu'on attend de vous une certaine qualité lorsque vous sortez un son. Jusqu'ici, il a toujours été plutôt solide et il continue sur sa lancée avec le clip de son tout nouveau morceau, "STN2", pour "Satan II", le nom du dernier missile russe intercontinentale, présenté comme une menace au début du conflit armé avec l'Ukraine. Une ref un peu guerrière donc, on s'attend forcément à un morceau bien agressif et franchement, on n'est pas déçus. Sur une grosse instru mi-trap, mi-drill, le rappeur multiplie les punchlines, et les changements de flows efficaces, avec quelques punchlines bien piquantes également, bref, tout ce qu'on attendait ! Du coup, on a hâte de voir la suite, car on imagine que ce nouveau morceau annonce quelque chose de plus grand.