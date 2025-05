Himra menaçant dans "Bâton Non Non"

Un banger très efficace de plus à ajouter au compteur du rappeur ivoirien.

Himra est en train de faire une percée formidable dans le rap game, en contribuant à mettre le rap ivoirien un peu plus sur la carte. Alors que Booba lui envoie de la force depuis des mois, le rappeur ne déçoit jamais et chaque sortie est encore mieux que la précédente. On se demande donc quand est-ce que le phénomène va s'arrêter, mais visiblement, il va falloir attendre encore longtemps. Car Himra vient à nouveau de dévoiler le clip de "Bâton non non", un titre extrait de son projet "BIG AKA 4 AKA KAI" sorti fin mars. Un gros titre drill, qui tape fort, bien agressif, avec un flow inimitable qui fait clairement hocher la tête. En ce qui concerne le clip, le rappeur nous dévoile sa nouvelle vie de star du game, ça serre des mains, ça part en showcase, ça porte les plus belles sapes, bref, ça y est : le rêve du gars est clairement à sa portée ! Après sa grosse perf pendant les Flammes 2025, attendez-vous à entendre encore plus parler de lui cette année.