Alkpote enterre la concu dans "Pétroville"

L'Empereur a sorti sa plus belle pelle pour l'occasion.

L'Empereur du sale est de retour avec de nouveaux projets ! Alkpote a en effet prévu de sortir un tout nouveau projet nommé "Réjouissances", qui doit d'ailleurs sortir cette semaine, le 23 mai plus exactement. En attendant cette date, le rappeur nous tease l'arrivée du projet avec le clip de "Pétroville", extrait de l'album. Un morceau dans lequel on retrouve Alk avec tout ce qui a fait sa notoriété : rimes multi-syllabes, flow très calibré, qui tombe juste, pas mal d'humour et quelques punchlines un peu crado, la recette est bien maîtrisée par le chef. Pour le clip, en revanche, on le voit un peu sortir de sa zone de confort, avec énormément de plans plutôt drôles (avec l'équipe de chauves par exemple), et d'autres assez "bling bling", comme les danseuses qui twerkent sur le bateau. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver l'Empereur en forme, et vous, vous en pensez quoi ?