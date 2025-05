Franglish nous fait plonger dans son univers sucré dans "Candy"

L'artiste fait participer ses fans dans son clip !

Franglish revient avec "Candy", un extrait tout droit sorti de son dernier projet Aura x Gwave, et c’est une vraie dose de good vibes qu’il nous sert. Le clip, fraîchement lâché, met à l’honneur ce lien solide entre l’artiste et sa fanbase, toujours aussi fidèle et bruyante.

Dans "Candy", on alterne entre des plans captés en live — ambiance survoltée, public en feu, refrains scandés à l’unisson — et des séquences plus chill, avec des vidéos de fans, des moments de vie, des danses complices et beaucoup, beaucoup de sourires. Visuellement, c’est coloré, solaire, et surtout ultra proche du public. Franglish montre une fois de plus qu’il n’a pas besoin d’artifices pour toucher : juste de la musique, du partage, et cette vibe unique qu’il transporte depuis ses débuts.

Un clip qui respire l’été, l’amour, et qui confirme que Franglish reste un pilier du game francophone. "Candy", c’est le morceau feel-good à caler direct dans ta playlist pour chiller, bouger ou juste kiffer.