Ziak envoie une petite bastos à 404 Billy avec "Maneul de Vengance"

Avec un clip à la fois très simple, et assez original.

Ziak continue à surfer sur la sortie de son album "Essonne History X", sorti en janvier dernier. Un projet plutôt bien reçu par la critique, même si une partie de sa fanbase a trouvé qu'il était allé trop loin dans les expérimentations, avec des sons parfois un peu "VaporTrap" et des influences venues des rappeurs du monde entier (Japon, States, ...). En tout cas, il faut saluer le fait qu'il a proposé un projet qui ne ressemble ni à ses anciens albums, ni à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le rap FR. Cette semaine, le moment est venu de sortir le clip de "Manuel de Vengeance", extrait de son album.

Un morceau sombre, sur une grosse prod de Focus Beatz qui se ballade entre la trap et la drill. Surtout, un titre rempli de menaces et de sous-entendus flippants, avec un flow assez déstructuré, mais franchement, ça passe plutôt bien, même s'il n'y a pas toujours tellement de rythme. Au niveau du clip, on est là aussi sur une forme d'innovation, avec un plan sur un mec qui guette entre les stores, comme on peut le voir dans certains films policiers. Peut-être pour symboliser un Ziak qui regarderait la société et le rap game de sa fenêtre, en surveillant qu'il ne se passe pas de dinguerie, on ne sait pas trop.

Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans les lyrics le rappeur du 91 s'en prend directement à 404Billy, sans mentionner son nom entièrement : "Ça dit mon nom presque ça bande Il fait des trucs de fou avec sa langue T'sais très bien que j'te déclasse en rap Tempi dans mon 9-1, j'ai déjà pissé sur le 404 À l'ancienne, j'prenais le 404 et quand j'veux j'reprends 404". Une réponse à la pique envoyée par Billy sur son morceau N. Leviathan, dans lequel il rappait "Aucune dignité, ils prennent dans l'œsophage, dans l'fiak, 404 c'est vraiment moi, c'est pas un personnage comme Ziak".

On dirait bien que les hostilités sont définitivement lancées ! En même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que le fait qu'ils sortaient leur album le même jour (10 janvier) était tout sauf une coïncidence...