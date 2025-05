JKSN énervé dans "Génération Foirée"

Le rappeur du 93 nous dévoile un nouveau clip bien agressif.

JKSN fait partie des révélations rap français qui ont explosé ces deux dernières années, avec notamment ses morceaux "Seine Saint-Denis", "Christian Dior" ou "Génération 2000". Après un premier projet "Crack" sorti l'année dernière, le rappeur entend bien refaire parler de lui en 2025. Et il commence dès maintenant avec la sortie de son nouveau titre clippé, "Génération Foirée". Un gros banger bien drill, dans une ambiance très street et très sombre, en compagnie d'une grosse équipe du 93. Les placements sont solides, le flow est carré, il y a même quelques punchlines bien senties et le rappeur a également profité de son clip pour dévoiler son merch, très attendu par ses fans. On vous laisse checker tout ça !