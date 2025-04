Leto en mode tropical avec "So Bad"

Le rappeur du XVIIème veut son hit de l'été !

Leto sort tellement de projets et de morceaux qu'on se demande d'où lui vient toute cette énergie. Ces derniers mois, le rappeur parisien a enchaîné fort, et le revoilà déjà avec de l'inédit cette semaine, 3 mois après la sortie de son album "Life". Cette fois, on s'éloigne très loin du rap avec ce nouveau titre, "So Bad", qui va chercher vers des influences plus tropicales, caribéennes, et une chanson qui nous parle d'amour et de fast life. Pour ce qui est du clip, on a droit à une vidéo dansante, avec que des meufs, qui connaissent chacune leur chorégraphie par cœur. Le but est clairement de nous sortir un morceau estival, qui peut à la fois passer en voiture ou en soirée, et la mission est plutôt réussie pour Leto, qu'en pensez-vous ?