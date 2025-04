Meryl en mode kompa dans "Champagne Ké Fraises"

Méryl est en pétard et elle ne compte pas s'arrêter !

Alors que la métropole ne semble pas encore avoir complètement saisi la dinguerie que sont en train de réaliser les antillais avec le kompa et le shatta ces dernières années, Meryl s'en tape : elle continue d'enchaîner les hits et les morceaux viraux avec une facilité déconcertante. Cette semaine c'est au tour de "Champagne Ké Fraises" d'avoir droit à son clip. Un titre qui n'est pour le moment extrait d'aucun album, mais peut-être que ça va venir. En tout cas, le morceau a le potentiel pour frapper fort, avec la bonne vibe qui s'en dégage. Le tout, accompagné d'un clip en mode fête qui donne clairement envie de se barrer en Martinique et de ne plus jamais revenir.