Zoomy veut que des "VÊTEMENTS CHER"

L'artiste du 19e arrondissement n'a qu'un seul objectif : être au top du game.

Zoomy frappe fort avec son nouveau clip "VÊTEMENTS CHER", un morceau qui confirme ses ambitions élevées. L’artiste du 19ᵉ arrondissement de Paris ne vise rien de moins que de devenir le plus grand rappeur de l’histoire. Et pour lui, tout commence par une garde-robe à la hauteur.

Dans un style tranchant, Zoomy balance : “Soit t’achètes une plaquette, soit une veste Moncler.” Le décor est planté. Le rappeur a fait son choix et il avance, plus déterminé que jamais.

Artiste interprète aux multiples influences, Zoomy puise son inspiration dans son quartier, fusionnant trap parisienne, rap US et sonorités personnelles pour façonner une musique intense et expressive. Pour lui, le rap est plus qu’un genre : c’est un terrain de jeu, un exutoire, un moyen de partager l’énergie brute qui l’anime.

Avec "VÊTEMENTS CHER", Zoomy continue de tracer sa route à toute allure, bien décidé à imposer sa vision, ses codes et son style.