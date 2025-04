Testri met tout le monde d'accord avec "GAME OVER"

Un beau mélange de kickage et mélodie !

Voici une nouvelle pépite dans le game. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Testri, c’est peut-être le moment ou jamais de venir le connaître… et de monter dans le train ! Celui qui a assuré la première partie de Favé au Zénith de Paris le samedi 12 avril vient de faire parler de lui avec son nouveau single clippé "GAME OVER", et il vient de mettre tout le monde d’accord.

Un mélange explosif entre le kickage avec ses copains et un refrain mélodieux chanté avec brio. On retrouve dans ce son une petite patte à la KAZA, sur une prod sombre qui fonctionne à merveille.

Un titre à écouter de toute urgence, et dans tous les cas, Testri espère qu’une chose : "0 défaites il n’y aura pas de GAME OVER".