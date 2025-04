Yoko sort "Comme d'habitude"

Yoko s’impose comme l’une des voix montantes de Sarcelles.

À seulement 17 ans, Yoko s’impose déjà comme l’une des voix montantes de Sarcelles. Dans son nouveau clip "Comme d’habitude", le jeune rappeur dévoile un morceau à double tranchant : un refrain chanté, presque doux, contraste avec des couplets incisifs où il découpe la prod avec une précision redoutable.

Yoko y évoque sans détour son quotidien, entre terrain, prison et pression constante. Un son brut, honnête, qui frappe là où il faut. "Comme d’habitude" confirme que le rappeur ne fait pas semblant et qu’il a bel et bien sa place dans le game.

Un morceau authentique, à mettre directement en playlist.