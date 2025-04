Werenoi ne s'arrête plus : encore 2 nouveaux clips avec Lil Tjay et Dystinct

Après "Triple V", place à "FTR" et "Boss".

Werenoi est sur un run de zinzin depuis l'année 2022, lui qui ne sort que des albums qui cartonnent. Le dernier en date, "Diamant Noir", a à peine quelques jours et on sait déjà que ce sera au moins un joli succès, et peut-être même plus. Il faut dire que le rappeur de Montreuil a mis le paquet sur cet album, avec des feats incroyables : Damso et Ninho, par exemple, mais aussi Lil Baby, ou encore Dystinct, Kalash, Gunna, SDM ou Vacra, il y a du très beau monde sur cet album. Et niveau clips aussi, il a fait fort, avec déjà 3 morceaux clippés pour son album sorti il y a... 3 jours !

On vous avait déjà parlé du feat avec Damso et Ninho, "Triple V", et on va maintenant s'intéresser à "FTR", en feat avec Lil Tjay, qui vient d'être clippé lui aussi. Une vidéo en mode "luxe" et "paname", c'est normal lorsqu'on reçoit un rappeur US : on ne peut visiblement pas les ramener au quartier, on a vu avec Gazo que ça pouvait vite dégénérer. On voit beaucoup la Lambo de Werenoi dans la vidéo, qui a peut-être été tournée lors de la release party d'il y a quelques jours, même si on voit aussi quelques séquences tournées en studio.

Autre clip, autre ambiance, même si on reste dans quelque chose de plutôt luxueux aux côtés de Dystinct. Sauf que cette fois, on dirait clairement que ça a été filmé dans un château ou un manoir, avec un lustre en cristal énorme, pour accompagner un morceau plutôt mélodieux avec une topline bien efficace. On vous laisse découvrir tout ça !