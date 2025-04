Doc OVG se sent clairement "Au-dessus"

Le 667 continue de mettre de la distance entre eux et la concurrence.

Le chef de file Freeze Corleone s'est fait un peu plus discret dernièrement, mais la 667ecte continue à charbonner en envoyant régulièrement de nouveaux morceaux et cette semaine, c'est le DOC OVG qui a sorti "Para Bellum" au mois de février et qui continue d'exploiter son projet avec la sortie d'un clip extrait de l'album. Le morceau s'appelle "Au-dessus", et il s'agit d'une petite démonstration de kickage et d'attitude, et tout ça, en très travaillé, comme souvent avec le collectif 667. Le tout accompagné par un clip bien sombre avec une ambiance mystérieuse et un peu flippante, la marque de fabrique de la team. On vous laisse découvrir tout ça !